Wohnungsbrand in Mainz verursacht Schaden von 40 000 Euro

10.11.2018, 10:38 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Mainz ist in der Nacht zum Samstag ein Schaden von etwa 40 000 Euro entstanden. Die beiden Bewohner im Alter von 78 und 82 Jahren konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand im Stadtteil Hechtsheim in einer halben Stunde. Das obere Stockwerk des Hauses wurde durch den Brand unbewohnbar, das Erdgeschoss kann weiter genutzt werden.