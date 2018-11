Bielefeld

Auffahrunfall auf der A2: Sieben Menschen verletzt

10.11.2018, 11:05 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 2 bei Gütersloh sind sieben Menschen verletzt worden. Laut Polizeibericht war ein 38 Jahre alter Autofahrer bei stockendem Verkehr auf der linken Fahrspur in Richtung Hannover auf ein vor ihm abbremsendes Auto aufgefahren. Beide Fahrzeuge kamen auf der Spur zum Stehen. Alle sieben Insassen des zweiten Autos, darunter zwei Kinder, wurden am Freitagabend ins Krankenhaus gebracht. Zu ihrem Gesundheitszustand machte ein Polizeisprecher am Samstag zunächst keine weiteren Angaben. Der 27-jährige Fahrer des vorausfahrenden Wagens und seine zwei Mitfahrer blieben unverletzt.