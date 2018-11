Bad Schandau

Tom Wlaschiha geht gern in seiner Heimat Sachsen wandern

10.11.2018, 12:27 Uhr | dpa

Schauspieler Tom Wlaschiha (45, "Game of Thrones") freut sich immer wieder, in seiner Heimat Sachsen zu sein. Dann gehe er auch im Elbsandsteingebirge wandern, denn sein Vater sei "ein extrem passionierter Wanderer", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Ich bin in Bad Schandau nahe Dresden aufgewachsen und besuche meine Eltern so oft es geht. Meist sind es aber nur ein paar Tage im Jahr." Wegen seiner vielen Drehs im Ausland sei er aber sogar nur selten in Berlin. "Klingt cool, ist auch cool, aber ab und zu bekommt man ein bisschen Heimweh", sagte Wlaschiha.

Bei seinen Heimatbesuchen ziehe es ihn auch zum Wandern in die Natur: "Als Kind habe ich das gehasst wie wahrscheinlich jedes andere Kind auch. Wenn es früher nicht gehagelt oder geregnet hat, ging es mit der Familie jedes Wochenende durch die Botanik. Jetzt mache ich es gern, wahrscheinlich aus nostalgischen Gründen."

Tom Wlaschiha spielt in der HBO-Serie "Game of Thrones" die Figur des Jagen H'ghar. Demnächst ist er in der Sky-Serie "Das Boot" zu sehen und dreht für die zweite Staffel der Amazon-Serie "Tom Clancy’s Jack Ryan", die 2020 ausgestrahlt werden soll.