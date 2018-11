Arnsberg

Merz will bei Wahlsieg Kramp-Karrenbauer in Spitze halten

10.11.2018, 12:43 Uhr | dpa

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will im Falle eines Sieges bei der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden seine Konkurrentin Annegret Kramp-Karrenbauer in der CDU-Spitze halten. Er hoffe, dass die CDU-Generalsekretärin "an oberster führender Stelle der CDU in Deutschland weiter eine wichtige Aufgabe wahrnehmen wird", sagte Merz am Samstag beim Kreisparteitag der Hochsauerland-CDU in Arnsberg-Oeventrop. Merz, Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn sind die aussichtsreichsten Bewerber für den CDU-Vorsitz.

Merz sagte Kramp-Karrenbauer für ihre Parteizukunft seine "uneingeschränkte Unterstützung" zu. Es verdiene Anerkennung, dass sie für den Posten der CDU-Generalsekretärin in Berlin ihr Amt als Saar-Ministerpräsidentin aufgegeben habe. Die CDU müsse auch in Zukunft an ihrer Spitze einen "repräsentativen Ausschnitt" der Bevölkerung abbilden. Darum wolle er sich "nach Kräften bemühen".

Merz hielt als Gastredner seine erste öffentliche Bewerbungsrede für den CDU-Vorsitz. Die knapp 500 Delegierten seines Heimatverbandes nominierten ihn geschlossen als Kandidat für die Nachfolge von Parteichefin Merkel.