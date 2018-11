Mühlhausen im Täle

Bauarbeiten auf der A8 sorgen für Stau

10.11.2018, 12:43 Uhr | dpa

Bauarbeiten am sogenannten Albaufstieg auf der A8 zwischen Mühlhausen im Täle und Merklingen sorgen seit dem Samstagmorgen für Verkehrsbehinderungen. An der Ausleitung vor der gesperrten Autobahn in Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) staute sich der Verkehr bis zum Mittag zeitweise auf bis zu sechs Kilometern Länge, wie ein Sprecher des Verkehrswarndienstes am Samstag in Stuttgart mitteilte.

Der Verkehr wird dort über die Umleitungsstrecke U29 bis zur Anschlussstelle Merklingen geleitet. Allerdings sei auch diese Strecke bereits überlastet, hieß es beim Verkehrswarndienst. Der Fernverkehr in Richtung München soll demnach weiträumig über die A6 und die A7 ausweichen.

Die Autobahn in Fahrtrichtung München ist seit dem Freitagabend gesperrt, um die Fahrbahndecke zu erneuern. Nach Plan des Regierungspräsidiums Stuttgart soll die Sperrung der Autobahn noch das ganze Wochenende bis zum Montagmorgen (6.00 Uhr) andauern.