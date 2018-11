Günthersleben-Wechmar

Thüringer Landestrachtenverbandes trifft sich in Wechmar

10.11.2018, 12:50 Uhr | dpa

Rund 120 Delegierte haben sich am Samstag zur Jahreshauptversammlung des Thüringer Landestrachtenverbandes getroffen. Auf der Tagesordnung in Günthersleben-Wechmar (Landkreis Gotha) standen unter anderem die Vorbereitung des Deutschen Trachtentages 2019, der vom 5. bis 7. April in Gotha stattfindet. Außerdem wollten sich die Vertreter der 100 Thüringer Mitgliedsvereine über die Ausgestaltung des 11. Thüringer Kinder- und Jugendtrachtenfest im kommenden Jahr verständigen. Im Thüringer Landestrachtenverband sind nach dessen eigenen Angaben rund 4500 Mitglieder organisiert.