Lüneburg

Unbekannte werfen Brandsatz in Shisha-Bar

10.11.2018, 14:19 Uhr | dpa

Zwei Unbekannte haben einen Brandsatz in eine Shisha-Bar in Lüneburg geworfen. Das Lokal brannte komplett aus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100 000 Euro. Mehrere Zeugen hatten die Brandstifter dabei beobachtet, wie sie in der Nacht zu Samstag eine Scheibe der Shisha- und Sportsbar einschlugen und dann mit einem Brandsatz das Innere anzündeten. Danach flohen die beiden Täter. Die Polizei fahndete in der Nacht erfolglos nach ihnen. Brandermittler untersuchten noch am Samstag den Tatort und sicherten Spuren. Zu dem Motiv der Täter konnten sie zunächst nichts sagen.