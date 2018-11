Trier

Linke bereitet auf Parteitag Kommunalwahl vor

10.11.2018, 14:21 Uhr | dpa

Die rheinland-pfälzische Linke will sich im Kommunalwahlkampf 2019 vor allem den ländlichen Regionen zuwenden. Die Partei werde einen klaren Schwerpunkt auf die Landkreise setzen, sagte ihr Sprecher Hermann Stauffer am Samstag am Rande eines zweitägigen Parteitags in Trier. Rund 100 Delegierte berieten über kommunalpolitische Eckpunkte. Die Linke hat 122 Stadt-, Gemeinde- und Kreisräte in Rheinland-Pfalz; bei den Kommunalwahlen 2014 kam sie landesweit auf einen Anteil von 3,2 Prozent.

Wahlziel für den Mai 2019 sei es, überall in Fraktionsstärke vertreten zu sein, sagte Stauffer. Die Partei wolle flächendeckend Kandidaten aufstellen, nachdem Die Linke 2014 in drei Kreisen nicht angetreten war. Als Ziel nannte der Landesvorstand in einem Bericht an den Parteitag "die Verteidigung sozialer und demokratischer Rechte (...) in Zeiten des gesellschaftlichen Roll-Backs".

Am Sonntag steht eine Neuwahl des Vorstands auf der Tagesordnung. Als Vorsitzende wollen die Bundestagsabgeordnete Katrin Werner und Jochen Bülow erneut antreten. Bei der Wahl der Stellvertreter kandidiert neben Amtsinhaber David Schwarzendahl die Erzieherin Bianca Steimle, nachdem Brigitte Freihold in den Bundestag gewählt wurde.