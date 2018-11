Arnstadt

Drei Frauen in Thüringens SPD-Spitze gewählt

10.11.2018, 14:37 Uhr | dpa

Der Landesvorstand der Thüringer SPD ist jünger und weiblicher geworden. Zu den Stellvertretern von Parteichef Wolfgang Tiefensee wurden am Samstag auf einem Parteitag in Arnstadt drei Frauen und ein Mann gewählt. Neu in die Parteispitze aufgenommen wurden die Landtagsabgeordnete Diana Lehmann (35) sowie die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, Cornelia Klisch (46). Sie erhielten bei der Vorstandswahl 61,0 Prozent sowie 63,7 Prozent der Stimmen.

Im Amt bestätigt wurden die Landrätin des Kyffhäuserkreises, Antje Hochwind (47), sowie der Bürgermeister von Schmölln, Sven Schrade (34). Hochwind erhielt ein Wahlergebnis von 65,4 Prozent, Schrade von 90,6 Prozent. Aus der Parteispitze ausgeschieden sind Finanzministerin Heike Taubert und Jenas ehemaliger Oberbürgermeister Albrecht Schröter.