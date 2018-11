Gera

Herzenswald für verwaiste Eltern in Gera eingeweiht

10.11.2018, 14:37 Uhr | dpa

Ein sogenannter Herzenswald für verwaiste Eltern ist am Samstag in Gera eingeweiht worden. "Es ist eine wunderbare Idee, diesen Herzenswald für viel zu früh von uns gegangene Kinder anzulegen", sagte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos), wie die Stadtverwaltung mitteilte. Im Herzenswald können Eltern und Geschwister verstorbener Kinder einen Baum pflanzen, der an das Kind erinnert. Initiiert wurde das Projekt den Angaben zufolge von Cornelia und Holger Günther, die im Jahr 2007 die Regionalstelle für verwaiste Eltern und trauernde Geschwister Ostthüringen gründeten. 2010 haben sie dafür den Thüringer Familienpreis erhalten.