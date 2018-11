Berlin

Robert Zulj freut sich auf Duell gegen Ex-Club Fürth

10.11.2018, 15:13 Uhr | dpa

Mittelfeldspieler Robert Zulj vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin trifft am Sonntag (13.30 Uhr) auf seinen Ex-Verein SpVgg Greuther Fürth. "Der Verein ist mir ans Herz gewachsen. Ich habe dort viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe noch einige Freunde dort. Und freue mich auf Spieler wie Marco Caligiuri oder Torwart Sascha Burchert", sagte Zulj vor der Heimpartie.

Der Verein habe ihm viel gegeben. "Es fiel mir schwer wegzugehen. Ich will aber am Sonntag gewinnen", betonte Zulj, der von 2014 bis 2017 in Fürth unter Vertrag stand. Union kam in dieser Saison zuletzt vier Mal hintereinander nur zu einem Unentschieden. Defensiv steht die Mannschaft sehr ordentlich. Aber in der Offensive gibt es mit bislang 15 Toren in zwölf Begegnungen Nachholbedarf. "Wir müssen besser ins Spiel starten. Wir müssen uns wieder mehr zutrauen und mehr Mut haben, nach vorn zu spielen", forderte Zulj.

Trainer Urs Fischer erwartet im Vergleich der beiden punktgleichen Verfolger der Spitzengruppe ein Duell auf Augenhöhe. Union habe in den letzten Tagen gut trainiert und werde versuchen, das Spiel zu gewinnen. "Wir haben an der Vorwärtsbewegung und der Organisation gearbeitet. Ich bin zuversichtlich", erklärte Fischer.

Fürth gehört allerdings zu den Angstgegnern der Eisernen. Von 22 Zweitligaspielen gewann Union lediglich drei. Es gab zudem neun Unentschieden und zehn Niederlagen.