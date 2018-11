Kaiserslautern

Kaiserslautern verliert in Rostock 1:4

10.11.2018, 16:46 Uhr | dpa

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat gegen Hansa Rostock 1:4 (1:3) verloren. Der FCK erwischte am Samstag vor 16 100 Zuschauern den besseren Start und ging durch ein Kopfballtor von Lukas Gottwalt in Führung (5. Minute), ließ sich das Spiel in der Folge aber aus der Hand nehmen. Marco Königs (22.), Kai Bülow (34.), Merveille Biankadi (36.) und Cebio Soukou (82.) sicherten den heimstarken Rostockern den verdienten siebten Saisonsieg. Die Pfälzer kassierten mit der zweiten Niederlage in Folge einen erneuten Rückschlag im Aufstiegsrennen und hängen weiter im Tabellenmittelfeld fest.