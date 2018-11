Bad Nenndorf

Sachsen-Anhalter bei Rettungsschwimmer-Weltmeisterschaft

10.11.2018, 16:46 Uhr | dpa

Drei Sachsen-Anhalter fliegen mit der Rettungsschwimmer-Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft nach Australien. Teil des Teams seien Jessica Grothe und Joshua Perling (beide 22) aus Halle und die aus Magdeburg stammende Vivian Zander (20), teilte die in Bad Nenndorf ansässige Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Samstag mit, die das Rettungsschwimmer-Nationalteam stellt. Grothe und Perling kommen demnach aus dem Verein DLRG Halle-Saalkreis, Zander wohnt mittlerweile in Nordrhein-Westfalen und trainiert auch dort.

An diesem Montag geht es den Angaben zufolge für das zwölfköpfige Team nach Adelaide, wo die Wettbewerbe vom 20. bis 25. November veranstaltet werden. Es gehe um Erfolge in Einzelwettbewerben und in der Nationenwertung. Mit dabei seien Athleten aus 44 Ländern. Bei der Weltmeisterschaft 2016 kam die von Elena Prelle trainierte Auswahl auf Platz vier. Die Wettkämpfe werden alle zwei Jahre ausgetragen.