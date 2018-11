Erfurt

Thüringen feiert Martinsfest: Feuer, Umzüge, Märkte

10.11.2018, 19:10 Uhr | dpa

Am Samstag ist in Thüringen anlässlich des Geburtstags von Martin Luther am 10. November 1483 in vielen Kommunen das Martinsfest gefeiert worden. Auf Martinsmärkten etwa in Erfurt oder Eisenach wurden Martinsgänse oder auch Martinshörnchen angeboten, nach Einbruch der Dunkelheit zogen vor allem viele Kinder mit Laternen durch die Straßen, teilweise begleitet von Darstellern des Heiligen Martin auf Pferden.

Mancherorts wurden Martinsfeuer entzündet, die bis in den Abend hinein brannten. In zahlreichen Kommunen waren zum Teil ökumenische Gottesdienste untrennbarer Bestandteil der Martinsfeste.

Der 11. November wird dann als Tauf- und Namenstag Luthers gewürdigt. Gleichzeitig erinnert der Tag nach Angaben der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland an den Heiligen Martin, der Bischof von Tours war. Die an vielen Orten veranstalteten Umzüge haben diesen Angaben nach symbolische Bedeutung: Sie bringen Licht in die Dunkelheit, ebenso wie barmherziges Verhalten Hilfe bringt. "Oft werden Martinshörnchen, Martinsbrezeln oder Weckmänner geteilt, um an die Hilfsbereitschaft des Heiligen Martins zu erinnern", so die Kirche.