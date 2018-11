München

Sturm vor Abschied: Rückkehr nicht ausgeschlossen

10.11.2018, 19:23 Uhr | dpa

Marco Sturm hat sich eine Rückkehr als Eishockey-Bundestrainer offen gehalten. "Morgen ist mein vorerst letztes Spiel als Bundestrainer", sagte Sturm am Samstag am Rande des Deutschland Cups in Krefeld. Nach dem abschließenden Spiel beim Vier-Nationen-Turnier gegen die Slowakei (14.30 Uhr/Sport1 und Telekomsport) verabschiedet sich der deutsche NHL-Rekordspieler in die nordamerikanische Profiliga als Co-Trainer der Los Angeles Kings.

"Ich habe angeboten, dass ich immer zur Stelle bin. Ich bin ja nicht weg vom Fenster", berichtete Sturm weiter und sagte auf Nachfrage noch: "Es kann alles passieren. Ich schließe nichts mehr aus in meinem Leben. Ich bin ja erst 40." Wer aktuell Nachfolger Sturms wird, ist noch unklar.