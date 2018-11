Waren (Müritz)

Knochen, Reifen, Schrott: Sammelaktion in der flachen Müritz

10.11.2018, 20:37 Uhr | dpa

Der niedrige Wasserstand machte es möglich: Etwa 70 Frauen und Männer haben am Samstag tonnenweise Schrott und Unrat aus der Müritz geborgen. "Der Subbotnik war ein voller Erfolg, wir haben mehrere Lkw-Ladungen Unrat zusammengetragen", sagte Bürgermeister Norbert Möller (SPD) zum Abschluss der Aktion am Samstag. Der Begriff Subbotnik bezeichnet einen freiwilligen und unentgeltlichen Arbeitseinsatz.

Der Wasserstand des mit mehr als 100 Quadratkilometern größten Binnensees in Deutschland ist seit dem Frühjahr um 70 Zentimeter gefallen und mit etwa 1,58 Metern so niedrig wie zuletzt 2003. Zu der Aktion hatten die Stadt und Ex-CDU-Wirtschaftsminister Jürgen Seidel aufgerufen, der Warener ist. Das Heilbad ist mit rund 22 000 Einwohnern die größte Stadt an der Müritz und gilt als touristisches Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte.

Die Helfer sammelten in Wathosen und Gummistiefeln über Stunden etliche Wasserabschnitte am gut fünf Kilometer langen städtischen Nordufer ab. Ein besonders schwerer Fund war eine alte Schienenanlage für Holzflößer am früheren Standort eines Sägewerks. An der Fundstelle suche nun der Stadtbauhof mit schwerer Technik weiter.

An zahlreichen Flüssen in Deutschland herrschen wegen der Dürre noch immer niedrige Pegelstände. Davon profitieren teils Archäologen, weil beispielsweise versunkene Schiffe aus früheren Jahrhunderten freigelegt und somit für Forscher zugänglich werden.