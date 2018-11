Bremen

Narren läuten 5. Jahreszeit auch im Norden ein

11.11.2018, 01:45 Uhr | dpa

Pünktlich zum Sessionsauftakt stimmen auch Karnevalisten im Norden am 11.11. auf die närrische Zeit bis Aschermittwoch Anfang März 2019 ein. In zahlreichen Orten in Niedersachsen übernehmen sie an diesem Sonntag das Zepter. In Bremen erklingen als Vorgeschmack auf das 2019er-Karnevalsmotto "Laune der Natur" um 12.12 Uhr heute heiße Samba-Rhythmen. Hochoffiziell geht es ab 11.11 Uhr in Braunschweig zu. Dort kapituliert Oberbürgermeister Ulrich Markurth vor den närrischen Truppen und händigt ihnen vermutlich freiwillig den Stadtschlüssel aus. In Damme sammeln sich die karnevalistischen Einheiten um 11.11 Uhr beim Narrendenkmal am Hubertusplatz und in Ganderkesee geben Prinz Lars I. und Prinzessin Julia I. am Sonntag ihr Zepter ab.