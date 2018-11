Limburg an der Lahn

Stichwahlen für Landrat und Bürgermeister

11.11.2018, 04:48 Uhr | dpa

In einigen hessischen Kommunen wird heute (Wahlbeginn 8.00) erneut gewählt. Im Kreis Limburg-Weilburg wird in einer Stichwahl über den neuen Landrat entschieden. Vor zwei Wochen, am Tag der hessischen Landtagswahl, hatte sich keiner der Bewerber mit der erforderlichen absoluten Mehrheit durchsetzen können.

Nun treten die beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmanteilen im ersten Durchgang gegeneinander an: Michael Köberle von der CDU, der 41,6 Prozent erhalten hatte, und Jörg Sauer (SPD), der auf 29,5 Prozent gekommen war. In dem westhessischen Kreis leben rund 172 000 Menschen, knapp 135 000 davon sind wahlberechtigt.

Auch in Schlitz (Vogelsbergkreis), Freigericht (Main-Kinzig-Kreis), Reiskirchen (Landkreis Gießen) sowie in Rosbach vor der Höhe (Wetteraukreis) werden per Stichwahl neue Bürgermeister gekürt.