Peter Maria Schnurr bester "Gault&Millau"-Koch in Sachsen

11.11.2018, 10:04 Uhr | dpa

Peter Maria Schnurr vom "Falco" in Leipzig ist vom Restaurantführer "Gault&Millau" erneut zum besten Koch Sachsens gekürt worden. Er erhielt 19 von 20 möglichen Punkten, wie "Gault&Millau" am Sonntag mitteilte. Er gehöre zur Spitze der Köche in Ostdeutschland. Die Tester lobten seine mutigen Aromenkombinationen und die eigene, signifikante Handschrift seiner Küche.

Hinter Schnurr teilen sich vier Küchenchefs Platz zwei. Sie verteidigten ihre 17 Punkte aus dem Vorjahr. Benjamin Biedlingmaier vom "Caroussel" und Marcus Langer vom "Bean & Beluga" beide aus Dresden, Detlef Schlegel vom "Stadtpfeiffer" in Leipzig und Benjamin Unger vom "St. Andreas" in Aue. Zwei weitere Restaurants erhielten 16 Punkte.

Insgesamt bewerteten die Tester 33 Restaurants in Sachsen, 22 Küchenchefs zeichneten sie mit einer oder mehreren Kochmützen aus, die ab 13 Punkten verliehen werden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden sieben Restaurants neu aufgenommen, vier wurden gestrichen.

Der "Gault&Millau" zählt mit dem "Guide Michelin" zu den bekanntesten Gourmet-Führern weltweit. Das Buch der Gastronomiekritiker Henri Gault und Christian Millau erschien erstmals 1969 in Frankreich.