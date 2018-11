Wiesbaden

Wehen Wiesbaden gegen Jena ohne Kapitän Mrowca

11.11.2018, 10:09 Uhr | dpa

Ohne Kapitän Sebastian Mrowca muss Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden im Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena an diesem Montag (19.00 Uhr) auskommen. Der 24 Jahre alte Defensivspieler fällt wegen einer Muskelverletzung aus. Zudem drohen die Abwehrspieler Moritz Kuhn, der ebenfalls an einer Muskelverletzung laboriert, und Niklas Dams (Patellasehnenprobleme) auszufallen.

Trotz dieser Personalsorgen wollen die seit vier Liga-Spielen ungeschlagenen Hessen mit einem Erfolg ihren Platz in der Spitzengruppe festigen. "Vor zwei Monaten waren wir noch Drittletzter. Jetzt wollen wir uns in der Tabelle oben festbeißen und weiter Punkte holen. Denn wer weiß, wie es in zwei Monaten aussieht", sagte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm. "Ich habe das Gefühl, dass die Jungs vom Kopf her klar sind."