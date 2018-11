Hannover

Toter nach Messerattacke in Hannover

11.11.2018, 10:17 Uhr | dpa

Nach einer Messerattacke in Hannover ist das Opfer im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Ein Passant hatte den 39-Jährigen am Samstagabend gegen 19.00 Uhr mit schweren Stichverletzungen auf einem Gehweg in der Nähe des Hauptbahnhofs gefunden. Der Mann wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht und starb dort wenig später.

Nach Angaben der Polizei hatte das Opfer zuvor eine Auseinandersetzung mit einem etwa 30 Jahre alten Mann - dem mutmaßlichen Täter. Von diesem fehlt immer noch jede Spur. Er soll etwa 1,75 Meter groß und dünn sein. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes und sucht dringend nach Zeugen.

Zum Hintergrund der Tat wird in alle Richtungen ermittelt. Fremdenfeindlichkeit als Motiv sei jedoch ausgeschlossen, teilte ein Sprecher mit. Die Gegend um den Tatort gelte als Treffpunkt für die Drogenszene, hieß es weiter.