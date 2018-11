Salzwedel

Salzwedel: Unbekannter zündet Autos an, 30 000 Euro Schaden

11.11.2018, 11:59 Uhr | dpa

In Salzwedel haben am späten Samstagabend drei Autos gebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat vermutlich ein von Zeugen beobachteter Unbekannter die Fahrzeuge auf einem Parkplatz angezündet. Anschließend sei der schwarz gekleidete Mann geflüchtet. Es sei von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen, hieß es. Die Höhe des Sachschadens wurde mit rund 30 000 Euro beziffert.