Neumünster

80-Jährige in Neumünster von Auto erfasst: Schwer verletzt

11.11.2018, 12:05 Uhr | dpa

Eine 80 Jahre alte Fußgängerin ist in Neumünster von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge überquerte die Frau am Samstagabend mit ihrem Rollator eine Straße, als ein 74 Jahre alter Autofahrer gegen sie fuhr. Die 80-Jährige wurde durch die Luft geschleudert und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Weshalb der Autofahrer die Frau übersah, war zunächst unklar. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden eingeleitet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.