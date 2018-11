Hamburg

Linke: "Ortszuschlag" auf Grundsicherung für arme Rentner

11.11.2018, 12:08 Uhr | dpa

Hamburgs Linke haben angesichts der hohen Lebenshaltungskosten in der Hansestadt für arme Rentner einen "Ortszuschlag" auf die Grundsicherung gefordert. Mit einem entsprechenden Antrag für die kommende Bürgerschaftssitzung am Mittwoch nehme die Fraktion Vorschläge des Sozialverbands Deutschland und des Landesseniorenbeirats auf, teilten die Linken am Sonntag mit. Vorbild sei die Stadt München, die seit Jahren einen Zuschlag von monatlich bis zu 21 Euro auf die Grundsicherung gewähre. "Diese Möglichkeit kann und muss auch Hamburg, die Hauptstadt der Altersarmut, nutzen", erklärte der Linken-Sozialexperte Deniz Celik. Insgesamt bezögen in Hamburg mehr als 26 000 Rentner Grundsicherung.