Weimarer Schüler bei Medienfestival ausgezeichnet

11.11.2018, 12:56 Uhr | dpa

Schüler der Staatlichen Gemeinschaftsschule Weimar sind beim Wettbewerb Deutscher Multimediapreis mb21 ausgezeichnet worden. Helene Rietig, Clara Schneider, Rudolf Seidl, Yasmin-Melody Winge und Alexander Yamaguchi bekamen beim Medienfestival in Dresden für ihren Animationsfilm "Alien Schreck" den Sonderpreis "Digitalartisten", wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten. Während einer Schulprojektwoche entstand der Film, in dem ein Raumfahrer mit einem Alien im Gepäck nach Hause zurückkehrt. Aus Materialien und Vorlagen wie Papier und Zeichnungen, Knete oder Stoffen bastelten sie die Kulisse für ihr Werk.

In der Altersgruppe von sieben bis zehn Jahren holten Mathilda Backhaus, Heva Beyer Lee, Undine und Helene Kondaurow einen dritten Preis. In der Stopptrick-Produktion "Der Sherif von Townwil" befreit der neue Sheriff die Stadt von dem Verbrecher Dangerous. Die Figuren und Hintergründe zeichneten und bastelten die Schülerinnen selbst und nahmen sie Stück für Stück auf. Auch ihre Stimmen liehen sie den Protagonisten des Films.