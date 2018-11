Berlin

Tim Raue kocht sich beim "Gault&Millau" in die Weltspitze

11.11.2018, 13:02 Uhr | dpa

Tim Raue bleibt unter Berlins Köchen für die Tester des "Gault&Millau" das Maß aller Dinge: Der Restaurantführer erhebt ihn mit seinem Kreuzberger Restaurant in den Rang eines Weltklasse-Kochs. Der 44-Jährige erhält in der am Sonntag veröffentlichten Bewertung 19,5 von 20 Punkten. Drei Köche stiegen demnach mit erstmals 16 Punkten in die Klasse der "Kochkünstler" auf: Nicolas Hahn vom "Am Steinplatz" in Charlottenburg, Max Strohe vom "Tulus Lotrek" in Kreuzberg und Dylan Watson-Brawn vom "Ernst" in Wedding. In diesem Jahr haben die Tester 72 Restaurants in Berlin bewertet, 56 Küchenchefs wurden symbolisch mit Kochmützen ausgezeichnet.