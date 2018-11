Dresden

Burg-Student aus Halle mit Medienkunstpreis ausgezeichnet

11.11.2018, 13:42 Uhr | dpa

Ein Student der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle hat am Sonntag in Dresden den Medienkunstpreis bekommen. Kevin Strüber erhalte die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung für seine Klanginstallation "Common Sense - Werde Teil des Schwarms", teilten die Organisatoren des Deutschen Multimediapreises mb21 mit, wo der Medienkunstpreis eine Sonderkategorie ist. Das zentrale Thema lautete "Zukunftsmusik", hieß es. Der 25-Jährige schuf die Installation den Angaben zufolge im Rahmen eines Semesterprojekts. Sie bestehe aus Blechelementen, die auf den Kopf gesetzt Stimmen und Töne reflektieren und sie zu einem "Schwarm von Klängen" zusammenführen.

Mit dem Medienkunstpreis würden Projekte belohnt, die Technik und Kunst auf besondere Weise verbinden. Bei der Verleihung des 20. Deutschen Multimediapreises wurden demnach 20 Beiträge junger Menschen gewürdigt. Der Deutsche Multimediapreis mb21 und das Medienfestival Dresden werden vom Medienkulturzentrum Dresden und dem Deutschen Kinder- und Jugendfilmzentrum veranstaltet. Förderer seien unter anderem das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und die Stadt, hieß es.