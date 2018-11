Magdeburg

16 Meter hohe Blautanne schmückt Magdeburger Weihnachtsmarkt

11.11.2018, 13:46 Uhr | dpa

Weithin sichtbarer Mittelpunkt des diesjährigen Magdeburger Weihnachtsmarktes ist eine rund 16 Meter hohe Blautanne. Der etwa 75 Jahre alte Nadelbaum wurde am Samstagvormittag in der städtischen Gartensparte "Eden" im Beisein zahlreicher Zuschauer gefällt, per Kran auf einen Tieflader gehievt und noch am selben Tag auf dem alten Markt am Rathaus aufgestellt, wie die Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH am Sonntag mitteilte.

Alles sei ohne Komplikationen verlaufen, hieß es weiter. Bis zur Eröffnung des Marktes am 26. November werde die etwa vier Tonnen schwere Blautanne mit rund 4000 LED-Lampen geschmückt, die bei den Marktbesuchern für eine heimelige Atmosphäre sorgen sollen.

Bis zum 30. Dezember soll der Weihnachtsmarkt in Magdeburg geöffnet bleiben. Traditionell werde der Weihnachtsmann am Eröffnungstag auf besondere und spektakuläre Weise bis vor das Rathaus gebracht, wo er unter anderem von Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) und vielen Gästen in Empfang genommen wird.