Arnstadt

Thüringer SPD für gebührenfreie Schulhorte

11.11.2018, 13:48 Uhr | dpa

Die SPD will sich in der rot-rot-grünen Landesregierung für gebührenfreie Schulhorte in Thüringen einsetzen. Ein entsprechender Antrag mehrerer Kreisverbände wurde am Sonntag auf einem Landesparteitag der Sozialdemokraten in Arnstadt beschlossen. Die SPD sehe nach dem beitragsfreien Kita-Jahr für Vorschulkinder in der Gebührenfreiheit bei Horten einen weiteren Schritt "auf dem Weg zu einer kostenfreien Bildung in Thüringen", heißt es darin.

Allerdings konnten sich die Antragsteller nicht mit ihrer Forderung durchsetzen, dass der Hortbesuch an den Grundschulen bereits im Schuljahr 2020/21 gebührenfrei sein soll. Ein Einführungsdatum wurde offen gelassen. Die Antragsteller bezifferten die Kosten für das Land, um die Beitragsfreiheit der Schulhorte zu ermöglichen, auf 18 Millionen Euro pro Jahr.