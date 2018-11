Bremen

Norddeutsche Narren starten in die Karnevalssaison

11.11.2018, 14:56 Uhr | dpa

Zwei Karnevalisten stehen auf dem Marktplatz in Braunschweig. Foto: Peter Steffen (Quelle: dpa)

Die norddeutschen Narren haben am Sonntag den Start der sogenannten fünften Jahreszeit gefeiert. In Bremen gab es vor dem Rathaus einen Vorgeschmack auf das Motto "Laune der Natur" in 2019 - mit Samba-Klängen, Tänzern und einigen Stelzenläufern.

In Braunschweig wurde die Saison traditionell um 11.11 Uhr im Altstadtrathaus eröffnet. Der Oberbürgermeister Ulrich Markurth übergab den Narren nach der Prinzenproklamation den Stadtschlüssel. Anschließend bewegte sich der Umzug in Richtung Kohlmarkt weiter. Dort sollte dann auch schon die erste Amtshandlung des neuen Prinzen folgen: der öffentliche Fassanstich. Den Höhepunkt der Braunschweiger Karnevalszeit bildet dann am 3. März 2019 der "Schoduvel". Laut den Veranstaltern ist das der größte Karnevalsumzug Norddeutschlands.

In Damme sammelten sich die Karneval-Fans um 11.11 Uhr beim Narrendenkmal am Hubertusplatz und in Ganderkesee wurde das neue Prinzenpaar proklamiert.