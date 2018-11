Salzwedel

Auszeichnung für Saarländer bei "Local Heroes"-Finale

11.11.2018, 15:16 Uhr | dpa

Beim Bundesfinale des "Local Heroes"-Wettbewerbs für Nachwuchsbands ist David Heiner von der Band OQmanSolo aus dem Saarland als bester Instrumentalist ausgezeichnet worden. Den Wettbewerb entschied das Hip-Hop-Duo Perez aus Baden-Württemberg für sich. Jannik Perse und Moritz Brunner sei es mit ihren tiefgründigen Rap-Texten und atmosphärischen Beats gelungen, die Jury im Kulturhaus Salzwedel in Sachsen-Anhalt zu überzeugen, teilte der Veranstalter am Sonntag mit. Der Publikumspreis ging demnach an Minuspol aus Niedersachsen.

Beim "Local Heroes"-Bundesfinale 2018 waren 14 Nachwuchsbands angetreten. Zum ersten Mal hatte es den Wettbewerb 1990 gegeben. Nach Angaben der Veranstalter ist es der größte nichtkommerzielle Nachwuchswettbewerb für Musikbands in Deutschland.