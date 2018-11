Berlin

TTC Eastside stürmt an die Bundesliga-Spitze

11.11.2018, 16:18 Uhr | dpa

Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben sich am 4. Bundesliga-Spieltag an die Tabellen-Spitze geschmettert. Mit dem 6:0 gegen Vizemeister TTG Bingen/Münster-Sarmsheim in der Großen Spielhalle Paul-Heyse-Straße stürzten sie zugleich den bisherigen Spitzenreiter (5:1 Punkte) und führen das Feld nun ungeschlagen mit 6:2 Zählern an.

Eastside startete am Sonntag mit zwei Siegen der Doppel Xiaona Shan/Nina Mittelham und Matilda Ekholm/Katrin Mühlbach stark in die Partie und schuf damit die Basis für den deutlichen Erfolg nach zwei Stunden.