Erfurt

Lager mit mutmaßlicher Hehlerware in Erfurt entdeckt

11.11.2018, 16:24 Uhr | dpa

Ein Lager mit mutmaßlicher Hehlerware hat die Polizei in der Wohnung eines Mannes in Erfurt entdeckt. In der Ein-Zimmer-Wohnung wurden am Samstag Gegenstände im Gesamtwert von rund 20 000 Euro sichergestellt, darunter verschiedene Elektronikartikel wie Tablets und Smartphones sowie neun Fahrräder, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Außerdem wurden Betäubungsmittel, Waffen und eine größere Menge Bargeld gefunden. Die Beamten, die eigentlich zur Aufnahme von Kellereinbrüchen in das Haus gekommen waren, wurden von Nachbarn auf die verdächtige Wohnung aufmerksam gemacht. Der Mieter hatte die Beamten anstandslos in die Wohnung gelassen.