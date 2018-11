Musik

Zwei Sieger bei Violin-Förderwettbewerb in Dessau

11.11.2018, 16:36 Uhr | dpa

Der dreitägige Violin-Förderwettbewerb der Ostdeutschen Sparkassenstiftung in Dessau ist am Sonntag mit zwei Siegern zu Ende gegangen. Paula Borggrefe aus Halle (18) und Leonard Toschev (13) aus Leipzig belegten beide den ersten Platz. Die ebenfalls aus Leipzig stammende 16-jährige Diana Kostadinova wurde Dritte, wie die Organisatoren des Rust-Preises mitteilten. Toschev sei zudem Sonderpreisträger und dürfe mit der Anhaltischen Philharmonie Dessau in einem Konzert auftreten, hieß es. Die Gewinner bekommen ein Preisgeld in Höhe von je 750 Euro, für den dritten Platz gibt es 250 Euro.

Die Teilnehmer des Wettbewerbs können außerdem 15 Geigen auf Zeit gewinnen, die von ostdeutschen Geigenbaumeistern gefertigt wurden und der Stiftung gehören. Die Nachwuchsmusiker können die Instrumente mindestens zwei Jahre lang behalten. Alle 15 Meistergeigen seien vergeben worden, hieß es. An dem Wettbewerb hatten 18 junge Geiger im Alter zwischen 12 und 20 Jahren aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt teilgenommen. Der nächste Rust-Preis soll vom 13. bis 15. November 2020 veranstaltet werden.