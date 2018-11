Dresden

Ausgebüchster Papagei aus Dresdner Zoo wieder eingefangen

11.11.2018, 16:44 Uhr | dpa

Ein vor sieben Wochen ausgebüchster Papagei aus dem Dresdener Zoo ist wieder eingefangen. Der entflogene Vogel sei seit Sonntag gesund in dem Tierpark zurück, sagte ein Sprecher. Mit Hilfe der Bevölkerung konnte demnach ermittelt werden, wo sich der drei bis vier Jahre alte Ara öfter aufhielt. An seinem Lieblingsplatz richteten Zoomitarbeiter eine Futterstelle ein, die von einer Anwohnerin regelmäßig mit Leckerbissen gefüllt wurde. Als der blaue Vogel genügend Vertrauen gefasst hatte, präparierten Zoomitarbeiter einen Fangkäfig an der Futterstelle. Die Falle schlug zu, als sich der Ara am Sonntag Walnüsse holen wollte. Er war seinerzeit ausgebüchst, nachdem er es geschafft hatte, sich aus seinem Käfig zu befreien.