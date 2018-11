Dresden

Dynamo Dresdens Möschl muss operiert werden

11.11.2018, 17:22 Uhr | dpa

Der Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss länger als zunächst angenommen auf Mittelfeldspieler Patrick Möschl verzichten. Wie die Sachsen am Sonntag mitteilten, leidet der 25 Jahre alte Österreicher an einem Sehnenabriss im rechten Oberschenkel, der am Montag operativ behandelt werden muss. Anschließend werde Möschl, der bereits zwei Wochen nicht trainieren konnte, mit dem Reha-Training beginnen.