Teutleben

56-Jähriger stirbt bei Autounfall im Landkreis Gotha

11.11.2018, 17:34 Uhr | dpa

Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag im Landkreis Gotha tödlich verunglückt. Der Mann war mit seinem Wagen zwischen Teutleben und Aspach von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei mitteilte. Dabei erlitt der schwere Verletzungen, denen er noch an der Unfallstelle erlag. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst an.