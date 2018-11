Rostock

SV Warnemünde verliert gegen CV Mitteldeutschland 0:3

11.11.2018, 19:13 Uhr | dpa

Volleyball-Zweitligist SV Warnemünde hat das Spitzenspiel gegen CV Mitteldeutschland vor eigenem Publikum verloren. Die Mecklenburger unterlagen am Sonntagabend dem Meisterschaftsfavoriten vor 442 Zuschauern in der OSPA Arena nach 75 Spielminuten mit 0:3 (19:25, 22:25, 17:25) und blieben damit erstmals in dieser Saison einem Spiel ohne Satzgewinn. Warnemünde rutschte vom zweiten Rang auf Platz vier der Tabelle, die Gäste hingegen übernahmen die Tabellenspitze.