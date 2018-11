Bautzen

Seehofer weiht Polizei-Fahndungszentrum in Bautzen ein

12.11.2018, 01:53 Uhr | dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) weiht heute mit dem sächsischen Innenminister Roland Wöller (CDU) das Fahndungs- und Kompetenzzentrum der Polizei in Bautzen ein. Das teilte das Bundesinnenministerium mit. Bereits Ende Mai hatten Bund und Freistaat eine engere Zusammenarbeit zwischen der Landes- und der Bundespolizei angekündigt, um grenzüberschreitende Kriminalität besser bekämpfen zu können. Die gemeinsame Dienststelle ist Teil des damals vereinbarten Maßnahmepakets. Zudem sicherte Seehofer dem Freistaat zu, die Zahl der Bundespolizisten in den kommenden Jahren um 250 zu erhöhen. Aktuell sind in Sachsen 3000 Bundespolizisten im Einsatz. Fahndungs- und Kompetenzzentren entstehen neben Bautzen in Chemnitz und Plauen.