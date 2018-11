Bremen

Bremer Pilotprojekt macht Schachspiel zum Unterrichtsfach

12.11.2018, 03:13 Uhr | dpa

1500 Grundschüler aus Bremen und Bremerhaven haben seit Beginn dieses Schuljahres ein neues Unterrichtsfach: Schach. Mehr als 70 Klassen beteiligen sich an dem Pilotprojekt "Schach macht schlau". Es ist nach Angaben des Vereins das größte seiner Art. Auf dem Lehrplan steht in allen vier Jahrgangsstufen eine verbindliche Schachstunde pro Woche. Die Lehrer lernen das strategische Brettspiel gemeinsam mit ihren Schülern. Durch die Schachstunden sollen die Bildungschancen der Kinder erhöht werden. Vorgestellt wird das vom Verein "Das erste Buch" initiierte und vom ehemaligen Fußballprofi Marco Bode geleitete Projekt heute in einer Bremer Grundschule.

Rund 60 000 Kinder und Jugendliche spielten schätzungsweise in Deutschland in der Schule Schach, sagte Jörg Schulz, Geschäftsführer der Deutschen Schachjugend. 70 Schulen tragen demnach das Qualitätssiegel "Deutsche Schachschule".