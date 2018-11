Hannover

Flüchtlingsrat: Ende der Hängepartie für Flüchtlingspaten

12.11.2018, 06:01 Uhr | dpa

Die finanzielle Verpflichtung zur Rettung bedrohter Syrer aus den Kriegswirren schien überschaubar. Viele Flüchtlingshelfer in Niedersachsen fürchten aber bereits seit längerem, tausende Euro an Behörden zurückzahlen zu müssen. Der Flüchtlingsrat hat nun die Landesregierung eindringlich zum Beenden der Hängepartie und dem Einrichten eines Hilfsfonds aufgerufen. "Die Bürger müssen irgendwann wissen, woran sie sind", sagte der Geschäftsführer des Flüchtlingsrats, Kai Weber, der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt geht es um drei bis vier Millionen Euro, etwa 5200 Menschen in Niedersachsen übernahmen eine Bürgschaft.

Zwar habe das Innenministerium den Betroffenen zugesagt, sie nicht im Regen stehen zu lassen, über wohlfeile Worte hinaus stehe eine praktische Lösung aber weiter aus, sagte Weber. Auch wenn das Geld derzeit nicht eingetrieben werde, hätten Gerichte Betroffene zur Rückzahlung fünfstelliger Euro-Summen verurteilt. "Die können nicht mehr schlafen." Der Flüchtlingsrat wolle nun Proteste organisieren.