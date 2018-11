Gardelegen

Autofahrer kracht gegen Baum und stirbt

12.11.2018, 07:06 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist bei Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) gegen einen Baum gerast und gestorben. Der Mann kam aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagabend nach rechts von der Straße ab und krachte gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Der 26-Jährige starb noch am Unfallort. Einsatzkräfte mussten den schwer demolierten Wagen im Ortsteil Roxförde bergen. Es kam zu einer mehrstündigen Sperrung am Unfallort.