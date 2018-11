Kelbra (Kyffhäuser)

Scheune mit Arbeitsmaschinen brennt ab

12.11.2018, 07:30 Uhr | dpa

Eine Scheune mit Arbeitsmaschinen ist in Kelbra (Landkreis Mansfeld-Südharz) abgebrannt. Die Lagerhalle im Ortsteil Sittendorf fing aus noch ungeklärter Ursache am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht Feuer und brannte nieder, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. In der Scheune lagerten unter anderem Arbeitsmaschinen, Reifen und Holzstapel. Rund 75 Feuerwehrleute waren vor Ort. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.