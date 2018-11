Nalbach

Auto stürzt in Garten: Trunkenheitsfahrt endet glimpflich

12.11.2018, 09:27 Uhr | dpa

Ein betrunkenes Pärchen ist mit dem Auto in Nalbach (Landkreis Saarlouis) von der Straße abgekommen und in einem Garten gelandet. In einer Rechtskurve habe der Fahrer die Kontrolle verloren, einen Holzzaun durchbrochen und sei dann zwei Meter abgestürzt, teilte die Polizei am Montag mit.

In dem Garten eines Wohnhauses kam der Wagen am Sonntagabend auf der Beifahrerseite zum Liegen. Beide Insassen im Alter von 41 und 34 Jahren sowie die zwei Hunde des Pärchens wurden dabei leicht verletzt. Sie mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der Wagen wurde mit einem Kran aus dem Garten gehoben. Die Führerscheine wurden beschlagnahmt und ein Alkoholtest angeordnet.