München

Schreiner bleibt Ballettdirektor am Gärtnerplatztheater

12.11.2018, 11:39 Uhr | dpa

Das Ballett am Münchner Gärtnerplatztheater bleibt unter Leitung von Karl Alfred Schreiner. Intendant Josef Köpplinger habe dessen Vertrag mit Zustimmung des bayerischen Kunstministeriums bis 2021 verlängert, teilte das Staatstheater am Montag in München mit. Schreiner ist seit 2012 Ballettdirektor und brachte Aufführungen wie "Im weißen Rössl", "Dornröschen" oder "Der Nussknacker" auf die Bühne. Er wurde in Salzburg geboren und ließ sich an der Ballettschule der Wiener Staatsoper ausbilden. 2008 bis 2011 war er für die Biennale von Venedig tätig in der Abteilung Tanz.