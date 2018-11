Fachkräftemangel

Zu wenig Erzieher für neue Kitas

12.11.2018, 13:31 Uhr | t-online.de

Der Fachkräftemangel stellt die Stadt Wuppertal beim Kita-Ausbau vor große Herausforderungen. Es gibt einfach nicht genug Erzieher.

In Sachen Kita-Ausbau drückt die Stadt aufs Gas. Immer mehr Plätze für ganz kleine und größere Kinder entstehen. Das klingt prima, wäre da nicht der Fachkräftemangel. Um die neuen Kitas mit Kinderlachen zu füllen, braucht es Personal. Aber das ist knapp, das berichtet unter anderem die Westdeutsche Zeitung.

Aktuell fehlen demnach 55 Erzieher und Erzieherinnen, Tendenz steigend, denn weitere Kitas eröffnen in naher Zukunft, sagte Stadtbetriebsleiter Michael Neumann der Zeitung. Die Fluktuation sei außerdem hoch. So gab es zwar Dutzende Neueinstellungen, doch eine Auslastung der freien Stellen sei trotzdem nicht in Sicht. Ein Grund sei, dass die rein schulische Ausbildung unattraktiv wäre. In Zukunft wolle man deshalb auf eine duale Ausbildung mit bezahltem Praxisanteil setzen.