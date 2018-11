Mainz

Entgleiste Straßenbahn: Ermittlungen eingestellt

12.11.2018, 13:24 Uhr | dpa

Nach einem Straßenbahnunfall in Mainz hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingestellt. Der Fahrerin der Straßenbahn könne kein Verschulden angelastet werden, teilte die Staatsanwaltschaft Mainz am Montag mit. Zwar war die Bahn bei dem Unfall im vergangenen April sieben Kilometer pro Stunde zu schnell unterwegs gewesen. Unfallursache war nach dem Ergebnis eines Gutachtens aber eine "Fehlfunktion" der Mechanik: Weil die Zunge einer Weiche nicht bündig an die Schiene gepresst worden war, entstand ein etwa zehn Millimeter breiter Spalt. Als die Tram im Stadtteil Bretzenheim auf ihrer Fahrt Richtung Innenstadt über die Weiche fuhr, sprangen ihre Räder aus der Führung und die Bahn entgleiste. Unter den insgesamt 29 Verletzten waren etwa zehn Schulkinder. Die Polizei hatte den Sachschaden auf rund eine Million Euro geschätzt.