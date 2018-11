Hamburg

Titelsponsor bleibt Hamburg-Marathon bis 2022 treu

12.11.2018, 15:13 Uhr | dpa

Die Hamburger Sparkasse wird auch in den kommenden vier Jahren Titelsponsor des Hamburg-Marathons sein. Das gaben Vorstandssprecher Harald Vogelsang und Veranstaltungschef Frank Thaleiser am Montag bekannt. "Das ist ein Vertrauensbeweis für uns und gibt uns eine große Sicherheit in der Planung", betonte Thaleiser. Das Geldinstitut ist seit 2011 Namensgeber des größten Frühjahr-Marathons in Deutschland.

Für die 34. Auflage am 28. April 2019 geht Thaleiser von 15 000 gemeldeten Teilnehmern auf der Marathondistanz aus. "Derzeit liegen wir kurz vor 9000 Meldungen, und ich hoffe nun, dass wir nicht wieder zwei Grippewellen haben werden", sagte er mit Blick auf den zurückliegenden Winter und den Einbruch der Meldezahlen im März für das Hauptrennen. Der Halbmarathon (3434 Teilnehmer) und der Staffelwettbewerb (1500 Teams) sind schon ausgebucht.

Fest steht, dass Sabrina Mockenhaupt (LT Haspa Marathon Hamburg), Deutschlands erfolgreichste Langstreckenläuferin, nur den Halbmarathon in der Hansestadt bestreiten wird. "Ich habe mein Trainingspensum reduziert. Ich bin jetzt 38 Jahre alt und habe einfach keinen Bock mehr auf Verletzungen", betonte sie. "Wenn ich das Wissen von heute vor 15 Jahren gehabt hätte, dann wäre ich vielleicht auch noch schneller gelaufen. Ich möchte nun meine Erfahrungen weitergeben."

Zudem erklärte sie: "Ein großes Ziel für 2019 habe ich nicht." Ein Karriereende sei aber ausgeschlossen. "Mir macht das Laufen gerade wieder sehr viel Spaß, und ich will auch nicht einfach so einen Cut machen."