Stuttgart

Springreiter Ludger Beerbaum startet in Stuttgart

12.11.2018, 15:17 Uhr | dpa

Springreiter Ludger Beerbaum (55) wird bei den 34. German Masters in Stuttgart an den internationalen Prüfungen teilnehmen. Lediglich für das Weltcupspringen am Sonntag hat sich der mehrmalige Olympiasieger, Welt- und Europameister nicht qualifiziert, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Die Vielseitigkeitsreiterin Rosalind Canter (32) wird im Indoor-Derby an den Start gehen. Die Britin hatte bei den Weltreiterspielen im September zweimal Gold (Einzel und Mannschaft) gewonnen. Die German Masters beginnen am Mittwoch und dauern bis Sonntag.