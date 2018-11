Wolfsburg

Wolfsburgs Ginczek erleidet nur Innenbanddehnung

12.11.2018, 16:40 Uhr | dpa

Angreifer Daniel Ginczek vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat sich nicht wie befürchtet schlimmer am Knie verletzt. Der 27-Jährige erlitt beim 1:2 am Freitag bei Hannover 96 lediglich eine Innenbanddehnung im rechten Knie. Das ergab eine genauere MRT-Untersuchung am Montag. Zunächst war eine schlimmere Verletzung befürchtet worden. Ginczek erlitt in seiner Karriere bereits zwei Kreuzbandrisse. Das nächste Bundesligaspiel des VfL steht am 24. November gegen RB Leipzig an.